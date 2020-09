Alexandre Champagne souligne les 30 ans de son ex Marilou avec un message vraiment touchant

Le photographe Alexandre Champagne a souligné les trente ans de son ex-femme, Marilou, avec un message très touchant sur Instagram dimanche.

Les parents de la petite Jeanne s'entendent très bien et ont souvent souligné la belle relation de coparentalité qu'ils entretiennent ensemble, malgré la séparation.

• À lire aussi: Le jeu de mots d'Alexandre Champagne à propos de sa rupture avec Marilou

C'est donc sans surprise que l'homme a consacré quelques lignes à son ex-partenaire d'affaires de Trois fois par jour qui entrait dans la trentaine dimanche.

«Grande et précieuse amie, aujourd'hui tu as 30 ans • Je t'ai connue t'en avais 22, jeune musicienne au talent complètement ridicule, la lumière brillait déjà au fond de toi et grâce aux années, j'ai pu assister à ton émancipation de la même manière qu'on s'émerveille devant un lever de soleil • Il n'est pas midi dans ta vie encore, mais tu nous réchauffes déjà bien, Jeanne, Rose, Alex et moi • T'es une mère hallucinante, une leader de coeur, la personne qui me ramène toujours sur terre mais aussi celle qui me gosse le plus de tous les temps • J'te donnerais ma vie sans hésiter, je te changerais pour rien au monde • T'es une personne en or et je souhaite à chaque humain séparé de pouvoir vivre une amitié et une parentalité comme celle qu'on a», a écrit celui qui lancera bientôt le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne.

• À lire aussi: Alexandre Champagne s’ouvre sur une épreuve temporaire difficile et envoie un message d’espoir aux parents récemment séparés

Plusieurs vedettes québécoises ont souligné la beauté et la maturité de la relation des deux ex, dont Fred St-Gelais, Rafaelle Roy et Olivier Dion.

«Joyeux anniversaire de mariage aujourd'hui ça fait 6 ans qu'on est encore légalement mariés parce que le jugement a été délayé à cause de la COVID c'est super weird parce qu'on a refait nos vies imagine le/la juge dit non pis on est pognés ensemble esti ça serait ma mort de devoir t'endurer j't'aime plus que tout au monde», a conclu Alexandre Champagne avec humour.

Marilou et Alexandre Champagne avaient annoncé leur séparation en août 2017 après trois ans de mariage. Depuis, Marilou file le parfait bonheur avec son nouveau conjoint.

• À lire aussi: Marilou souligne l’anniversaire de son chum avec une photo «throwback» datant d’il y a 10 ans

À VOIR AUSSI

s

s