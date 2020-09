Guy A Lepage fait son discours de remerciement des Gémeaux avec sa fille et c’est adorable

La série Bébéatrice vient de remporter le Gémeaux dans la catégorie Meilleur texte pour une émission ou série produite pour les médias numériques: comédie, et Guy A Lepage ne pourrait être plus fier.

C’est que cette émission est, pour lui, un projet familial. La série est basée sur sa vie de famille et sur les mots d’enfant de sa fille Béatrice, avec qui il a d’ailleurs tenu à remercier les téléspectateurs dans une courte vidéo adorable.

Capture d'écran

• À lire aussi: Guy A. Lepage s’est marié cette semaine, et voici tout ce qu’il vous faut absolument savoir pour passer un beau mardi

«Merci à mes parents d’avoir gâché ma vie!» lance la petite Béatrice, qui semble avoir hérité du franc-parler de son père. La vidéo est disponible ici:

• À lire aussi: Une vidéo de Coeur de Pirate et sa fille devient virale

En légende de cette vidéo partagée sur Instagram, l’animateur de Tout le monde en parle a écrit: «Quelle fierté de remporter, avec ma fille Béatrice Lepage, ce Gémeaux [...]. Et finalement, merci Béatrice. Cette série est un éloge à ta personnalité et ton intelligence. J’espère pouvoir regarder encore cette série avec toi dans plusieurs années et tu me demanderas comme tu le fais aujourd’hui:

- Ça, j’ai pas dit ça pour vrai, PapaGuy?

- Oui ma fille. Textuellement.

Ou:

- Je me rappelle quand j’ai dit ça!

- Ça m’étonnerait, c’est moi qui l’a inventé!»

Un gala bien spécial

Arnaud Soly assurait l'animation de la remise des prix de l'Avant-première des Gémeaux dimanche après-midi.

La portion du gala des Gémeaux «en ondes» aura lieu dimanche soir, au studio 42 de Radio-Canada, devant un parterre rassemblant une soixantaine de finalistes. Véronique Cloutier pilotera la première cérémonie québécoise de remise de prix en pandémie.

Bonne chance à tous!

À VOIR AUSSI

s

s