Dépêchez-vous de faire toutes ces choses avant qu’il ne soit trop tard parce que la 2e vague est commencée

On le savait depuis longtemps, la deuxième vague allait venir nous frapper en plein front de personne fatiguée d'avoir déjà passé à travers les 9 premiers mois de 2020 avant la fin de l'année. On ne savait juste pas quand, ni quelle forme elle prendrait.

Lundi, boom. Le docteur Horacio Arruda l’a confirmé: la deuxième vague est commencée au Québec.

Photo Stevens Leblanc

La bonne nouvelle, c’est qu’on a réussi à passer à travers la première (genre), alors on sait un peu plus ce qui nous attend. Par exemple, on sait qu'un autre confinement, même s'il avère moins sévère, n'est pas impossible.

On sait donc aussi que les choses qui suivent ne seront peut-être plus possibles dans quelques jours, et que cela pourrait durer quelques semaines.

Voici donc un rappel amical du Sac de chips.

Faites ces 15 choses maintenant, parce que la deuxième vague est commencée:

1. Faites-vous couper les cheveux

Combien de temps allez-vous être pognés avec votre coupe de quarantaine si vous ne faites pas ça maintenant? La Longueuil est peut-être revenue à la mode, mais ce n'est pas tout le monde qui la portera aussi bien que Marie-Mai. Soyez avertis.

2. Achetez-vous une quantité raisonnable de désinfectant pour les mains

AFP

3. Achetez-vous assez de masques

ROGER GAGNON / AGENCE QMI

(Ok, finalement on avait une petite joke)

4. Allez voir vos proches, surtout vos aînés

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Là, on n'a pas de joke pour vrai. Profitez de vos proches!

5. Faites des fêtes de 5-6 amis dehors pour vos enfants

AFP

6. Faites toiletter vos animaux

AFP

Eux aussi ont envie d'être swell pour les prochaines semaines. Oui, les toiletteurs resteront probablement ouverts, mais vous éviterez les retards!

Regardons encore des chiens se faire toiletter. Parce que c'est l'fun.

AFP

AFP

AFP

AFP

7. Achetez-vous de la levure

AFP

Si on a appris une chose de la première vague, c'est qu'il va se passer un moment, pendant ce confinement-là, où tout le monde va un peu tomber sur la tête et se dire que c'est le temps ou jamais de faire un pain. On ne sait pas quand, mais ça va arriver. Assurez-vous donc d'avoir de la levure.

8. Achetez votre papier de toilette EN QUANTITÉ NORMALE

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Tsé, juste question de ne pas aller à l'épicerie pour rien. Vous n'ouvrez pas une halte routière chez vous, du calme.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

9. Magasinez vos cadeaux de Noël

Euan Cherry/WENN

Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Les délais de livraison pour nos colis pourraient revenir...

10. Faites l’amour ou la tendresse à quelqu’un avec qui vous n’habitez pas

AFP

Bon, ce n'est pas obligatoire là. Ce n'est qu'un rappel amical. Voici d'ailleurs ce qu'on a écrit à ce sujet pendant la première vague:

11. Changez de région

Agence QMI

Si vous n'avez pas de symptômes, c'est peut-être le temps d'aller profiter des couleurs d'automne avant que les accès à certaines de nos belles régions du Québec ne soient restreints.

12. Faites-vous tatouer

AFP

Encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Mais si vous voulez le faire en 2020, c'est un pensez-y-bien!

13. Prenez une bière sur une terrasse en respectant les règles de distance physique

AFP

De toute façon, l'été finit, alors confinement ou pas, c'est vos derniers jours pour profiter des terrasses!

14. Allez porter vos dons au centre de dons

AFP

Vous avez fait un grand ménage, mais vous avez toujours vos six sacs de poubelle dans le coffre du char? Classique. Allez-y avant qu'ils n'acceptent plus les dons pour un bout.

15. Allez porter vos canettes

AFP

C'est le temps de se débarrasser de la pile. GO!

Bonne chance à tous pour cette deuxième vague qu'on souhaite douce et moins intense que la première.

Ça va bien aller: