Ellen DeGeneres se défend dans son premier monologue de la saison

Après un été sous pression et des mois tourmentés en raison d’allégations de climat de travail toxique, l'animatrice et humoriste Ellen DeGeneres s’est défendue d’être une hypocrite, lundi, pour son grand retour en ondes.

Capture d'écran Ellen, 21 septembre 2020

De retour en studio, devant un auditoire virtuel, mais bien présent, la femme de 62 ans a abordé la controverse dans son premier monologue d’ouverture de la 18e saison.

Capture d'écran Ellen, 21 septembre 2020

Le segment de cinq minutes a été mis en ligne en matinée. «Des choses qui n’auraient jamais dû arriver sont arrivées, a avoué Ellen DeGeneres. Je prends la situation très au sérieux. Je veux m’excuser auprès des personnes touchées. Ce talk-show porte mon nom. Je prends donc l'entière responsabilité de tout ça.»

Après avoir indiqué qu’elle réalisait qu’elle occupait une position de pouvoir et de privilège, la lauréate de plusieurs prix Emmy qui se présente comme la «be kind lady», a continué en tentant de rassurer le public. «Nous avons beaucoup discuté de l’émission, de notre milieu de travail, de tout ce qu’on veut pour l’avenir... Nous avons procédé aux changements nécessaires, et aujourd’hui, nous commençons un nouveau chapitre», a-t-elle affirmé sous les applaudissements de la foule (virtuelle).

Elle a d'ailleurs promu son DJ, Stephen “tWitch” Boss, au poste de coproducteur exécutif du Ellen DeGeneres Show.

Brian To/WENN.com

Celui-ci, présent sur scène pour le monologue, s'était joint au mouvement de dénonciations et avait entre autres déclaré avoir été témoin de comportements racistes et sexistes sur le plateau de l'émission. Les deux amis ont raconté s'être beaucoup parlé cet été et le nouveau producteur a maintenant espoir que les choses changent.

Un «work in progress»

Rappelons que le scandale a éclaté cet été lors de la vague de dénonciations publiques qui a eu lieu aux États-Unis et au Canada. D’anciens employés du Ellen Degeneres Show, comme tWitch, ont dénoncé un environnement de travail toxique. D'anciens invités ont également dénoncé des comportements «douteux» de l'animatrice.

Une enquête interne lancée par WarnerMedia, le studio de production derrière l’émission, a ensuite mené au renvoi de trois producteurs.

Les articles négatifs sur l’animatrice se sont également multipliés. Ils rapportent qu’en coulisses, Ellen Degeneres serait beaucoup moins sympathique qu’elle voudrait le faire croire. Voire complètement différente. La principale intéressée a rejeté ces accusations avec une pointe d’humour, tout en prenant une mini partie du blâme.

«Je suis la personne que vous voyez dans votre téléviseur. Je suis aussi plusieurs autres choses. Parfois, je suis triste, je suis en colère, je suis anxieuse, je suis frustrée, je suis impatiente... Et je travaille là-dessus. Je suis un work in progress. Je suis une bonne actrice, mais jamais au point de vous avoir trompé chaque jour pendant 17 ans.»

- Avec les informations de Marc-André Lemieux

