Jimmy Kimmel perd le contrôle d’un feu aux Emmys et Jennifer Aniston doit gérer la situation

Il existe un vieux dicton relatif à si, oui ou non, on devrait jouer avec le feu, et visiblement, Jimmy Kimmel ne l’a jamais entendu.

L’animateur du 3e talk-show de fin de soirée le plus écouté avait la tâche d’animer, dimanche soir, le gala des Emmys, les prix récompensant les artisans de la télévision aux États-Unis. (C’est comme les Gémeaux, mais sans France Beaudoin donc on s’en fout un peu).

Au moment de la soirée où il devait remettre le prix de la meilleure comédienne dans une série humoristique, le deuxième animateur de talk-show de fin de soirée nommé Jimmy le plus populaire était accompagné sur scène par la ravissante Jennifer Aniston.

L’homme comique a voulu faire une blague d’urgence sanitaire en aspergeant l’enveloppe contenant le nom de la récipiendaire du prix d’une bonne dose de Lysol, pour ensuite la mettre en feu dans une poubelle.

Le numéro semblait prévu puisqu’il y avait déjà un extincteur à portée de main. Par contre, Kimmel y est allé un peu fort sur le Lysol, sous le regard inquiet de celle qui a joué Rachel Greene dans Friends.

Au moment de sacrer le feu, le brasier semblait être gérable. Jennifer l’a shooté d’un bon coup d’extincteur et le tour semblait être joué. Mais le feu était plus tenace qu’initialement prévu.

Quelques coups ont été nécessaires avant que Jimmy puisse sortir l’enveloppe de la poubelle à l’aide d’une longue paire de pinces, semblables à celles qu’on utiliserait lorsqu’on fait du BBQ.

Évidemment, le feu n’avait pas dit son dernier mot, s’emparant de la pile de Kleenex en boules qui reposait au fond de la poubelle, causant ainsi des flammes qui se sont élevées à près d’un mètre!

Étonnamment, ni Jimmy, ni Jennifer n’ont remarqué le nouveau feu et c’est un régisseur à la voix remplie de panique qui a dû les avertir. Gardant son sang-froid, l’exe de Brad Pitt a agilement géré la situation.

Somme toute, il y a eu plus de peur que de mal, mais considérant que la côte ouest des États-Unis est présentement en train de se faire ravager par des feux de forêts, cette blague serait peut-être à repenser la prochaine fois.

P.S. C’est Catherine O’Hara qui a gagné le trophée.

