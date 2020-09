Une femme dit aux policiers qu’elle «a très envie de caca», avant de prendre la poudre d’escampette, d’engendrer une poursuite et de se faire arrêter

Une citoyenne d’Enid, en Oklahoma, s’est désorganisée quand un agent de police a voulu lui remettre un constat d’infraction pour ne pas avoir porté de ceinture de sécurité.



Pour essayer de se soustraire aux forces constabulaires, Emily Jean Owings Sindt, 28 ans, a prétendu avoir une urgente envie d’effectuer un numéro 2, en plus d’évoquer son «cri**e d’anniversaire de naissance».

Son étrange arrestation est survenue la semaine dernière, après que l’agent Geoffroy McBride l’eut interpellé en raison d’une ceinture sécurité non-bouclée, selon ce que rapporte le Daily Mail.



La suspecte, qui s’est identifiée par le truchement de sa carte d’usage de marijuana à des fins médicales, n’a pas digéré que les forces policières fassent des vérifications d’usage dans son dossier.



«Mais j’ai tellement envie de caca. C’est ma fête, man. J’ai dit que c’est ma cri**e de fête!», a tenté d’arguer la jeune femme, visiblement très déçue d’avoir affaire aux représentants de la loi.



Une fois que ces derniers ont réalisé que le permis de la conductrice éplorée était suspendu, les choses se sont gâtées.

La femme a d’abord évoqué une fois de plus son terrible besoin pressant: «Mais là, je ne peux plus conduire. Est-ce que je peux quand même retourner à la maison pour faire caca?»



Malheureusement pour elle, non, ce n’était pas possible. Les autorités policières du comté avaient aussi affaire à la dame à la selle imminente.



Apeurée, celle dont la Oh Henry se pointait le bout du nez a appuyé sur la pédale de gaz et a fui la scène à plus de 100 km/h.

Après une courte mais dangereuse poursuite, elle a été rattrapée par les policiers, sans lâcher le morceau.

«Est-ce que je peux faire caca dans votre auto?», a-t-elle demandé aux agents, qui ont refusé.



Sur Facebook, le Enid Police Department a mis les choses aux clair:

«Tout le monde fait caca, nous le savons. Mais ce n’est pas une raison pour commettre un crime et mettre en danger la vie de policiers, d’automobilistes et de piétons dans le secteur», ont-ils écrit.

Emily Jean Owings Sindt sera accusée d’une panoplie de chefs, dont conduite dangereuse, conduite avec un permis suspendu, conduire sans ceinture de sécurité, conduire sans assurances et possession de matériel servant à la consommation de drogue, une pipe à crystal meth ayant été trouvée dans son véhicule.

