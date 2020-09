15 vedettes québécoises qui ont déjà porté une belle coupe Longueuil

En cette époque des plus ternes du point de vue capillaire, il fait bon se souvenir des heures de gloire de la coupe de cheveux par excellence: la coupe Longueuil, aka le mullet, aka la toast, aka le pad, aka la coupe skidoo.

Ayant comme credo «sérieux en avant, party en arrière», la coupe Longueuil confère à la personne qui l’arbore une image de distinction et de prestige.

Idéalement assortie à une paire de Daoust 301, à des shorts en jeans, à une camisole Laurentide et un paquet de Craven A vert, elle lui procure, de plus, une allure turbo-aérodynamique.



Ces 15 vedettes québécoises ont toutes porté, avec plus ou moins de succès, le symbole capillaire des années 1986 à 1994.



François Jean

Journal de Québec



Le batteur des BB (à gauche sur la photo) a assurément un des mullets les plus spectaculaires de l’histoire du Québec. Son collègue Alain Lapointe (à droite) était pas pire aussi!

Breen Leboeuf



Dans les dernières années du groupe Offenbach, Breen Leboeuf (on le sait, il est FRANCO-ONTARIEN, mais tsé...) avait une chevelure qui était plus qu’une aventure...



Mario Lemieux



Son surnom était «Le Magnifique». Nous, on pense que c’était «La Magnifique» et que ça faisait référence à sa coupe de cheveux.



Guy A. Lepage

JdeM



Les années passent et les cheveux de Guy A. conservent leur superbe, mais jamais ils ne reviendront à leur summum atteint vers le milieu des années 90.



Francis Martin



Pas si sérieux que ça en avant, la spendide chevelure de Francis Martin avait, vers 1991, un très gros party en arrière.



Luc Robitaille



Quand il marquait des buts à la tonne à Los Angeles au début des années 90, Luc Robitaille avait une belle coupe Compton.



Patrick Huard

JdeQ



À ses débuts en humour, Patrick Huard arborait cette coiffe spectaculaire.



Michel Courtemanche



À ses débuts en humour, Michel Courtemanche arborait cette coiffe spectaculaire.

Jean-Marc Parent

JdeQ

À ses débuts en humour, Jean-Marc Parent arborait cette coiffe spectaculaire.



Louis-José Houde

JMTL





À ses débuts en humour, ahh...pis fuck it! On n’est même pas sûrs si c’est une coupe Longueuil...

Gildor Roy

JdeQ



Dans le temps où il était un chanteur country, Gildor Roy avait une coiffure qui donnait vraiment très envie de lui donner un bec.



Stéphane Richer



De retour dans le merveilleux monde des hockeyeurs des années 1980, la nuque de Stéphane Richer mériterait de sortir de l’ombre!



Francis Reddy

Le Journal de Montreal



Qui ne se souvient pas de cette icône des années 1980? Pete Béliveau de Maniwaki!



Paul Sarrasin



Coupe Longueuil de catégorie «Une explosion sur le Pont Jacques-Cartier», la coiffure de Paul Sarrasin n’avait rien à envier à celle de Jon Bon Jovi!



Marie-Mai

Unique à tous les points de vue (sexe de la personne sous les cheveux, année de confection), la coupe Longueuil de Marie-Mai mérite d’être célébrée et de devenir un emblème national du Québec, au même titre que le harfang des neiges ou l’Orange Julep.

