Au moins 380 «dauphins-pilotes» sont morts échoués en Tasmanie et les photos vous arracheront le coeur

Au moins 380 «dauphins-pilotes» coincés dans une baie reculée de Tasmanie sont morts dans les dernières heures, en dépit d'efforts intenses pour tenter de les sauver.

Ce bilan signifie que presque la totalité des énormes 460 cétacés échoués dans cette vaste baie de la côte ouest, sauvage et peu peuplée, ont péri.

« Nous avons un chiffre plus précis et nous pouvons confirmer que 380 cétacés sont morts », a déclaré Nic Deka, le directeur des Parcs naturels de Tasmanie.

« Une trentaine sont toujours en vie et la bonne nouvelle est que nous en avons déjà sauvé 50», s’est-il félicité, qualifiant le travail des sauveteurs de « très éprouvant » sur le plan physique et émotionnel.

Un premier groupe d’environ 270 globicéphales avait été découvert lundi, donnant lieu à une vaste opération de sauvetage.

La plupart étaient échoués sur un banc de sable uniquement accessible par bateau.

Un autre groupe de près de 200 mammifères marins a été découvert, déjà mort, mercredi matin lors d’un vol de reconnaissance aérienne.

Il s’agit du plus grand échouage de cétacés enregistré en Tasmanie et certainement le plus important de l’histoire du pays.

Une soixantaine de personnes, dont des spécialistes de la protection de l’environnement et des employés de fermes aquacoles voisines, participent aux opérations de sauvetage des globicéphales retrouvés échoués lundi.

Les sauveteurs ont passé deux jours dans les eaux peu profondes et froides pour réussir à en sauver une cinquantaine.

À l’aide de câbles attachés aux bateaux, ils les ont ensuite escortés jusqu’au large.

Désormais, ils poursuivent leur course contre la montre pour tenter de sauver au plus vite une trentaine de globicéphales toujours en vie.

« Ils se concentrent sur leur tâche, c’est un travail épuisant, certains sont dans l’eau froide jusqu’au niveau du torse, donc nous essayons de faire tourner les équipes », a expliqué M. Deka.

Les 200 autres cétacés découverts mercredi étaient échoués à environ 7 à 10 kilomètres du premier groupe découvert lundi.

