La chanteuse Béatrice Martin semble vraiment être sous le charme de son nouveau bébé chien, Atreyu.

On la comprend, vraiment beaucoup.

Le petit berger australien est tellement beau, ça ne se peut presque pas!

Atreyu accompagne même Cœur de pirate au travail, à La Voix.

Il est aussi déjà fan de la voix de sa nouvelle maman.

On veut déjà plus d’Atreyu, et on est gâtés, parce qu’il a déjà son propre compte Instagram.