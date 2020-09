Une bagarre éclate en pleine séance du conseil municipal de Sainte-Adèle

Si on vous demande quelle est la dernière place à laquelle vous vous attendez de voir une bataille, vous allez probablement répondre: durant une séance du conseil municipal de Sainte-Adèle.

Eh bien, vous auriez tort.

Lundi soir, le conseiller Pierre Lafond s’en est pris physiquement à un gardien de sécurité à la suite d’une chicane.

La mairesse de Sainte-Adèle, Nadine Brière, a demandé au conseiller de quitter la séance après qu’il ait eu manqué de respect envers une autre élue.

Dans une vidéo publiée par Noustv Laurentides, on peut voir l’escarmouche qui débute alors que le gardien essaie de prendre le sac de M. Lafond dans le but de le faire sortir de la rencontre. Ce dernier agrippe plutôt le gardien par le cou et les hommes s’échangent quelques coups sous les cris déçus et horrifiés des autres personnes présentes.

Selon Cime FM, le gardien de sécurité aurait porté plainte pour voie de faits contre l’élu municipal.

Ceci ne marque pas la première bourde de M. Lafond. Il doit témoigner devant la Commission municipale du Québec à la suite de plaintes d’harcèlement effectuées par certains de ses collègues.

Pis on pensait que ça brassait à Montréal.

