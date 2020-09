Cette magnifique vidéo qui rend hommage aux travailleurs de la santé vous fera verser une petite larme

Une vidéo promotionnelle pour la Fondation À Notre Santé de l’hôpital HDA, à Victoriaville, est repartagée des centaines de fois sur Facebook parce qu’elle est tout simplement superbe.

Réalisé par Matt Charland, le montage vidéo de quatre minutes et demi met en vedette les travailleurs de la santé de l’Hôtel-Dieu de l’Arthabasca, mais aussi des citoyens ordinaires de cette région.

Sur un texte écrit et récité par Robin Aubert, on voit des infirmières, des aînés, des enfants, des producteurs agricoles, des arcs-en-ciel, des artistes, des paysages grandioses et encore plus d’arcs-en-ciel!

Intitulée «On va s’revoir», la vidéo a été lancée dans le cadre de la campagne «Merci à nos héros locaux» qui vise à accumuler des fonds pour améliorer le quotidien dess équipes de première ligne.





Ce n’est pas la première vidéo à nous émouvoir de la sorte depuis le début de la pandémie.

Au mois d’avril, celle-ci nous avait aussi soutiré une petite larme.

