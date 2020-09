Il est désormais interdit de déféquer dans le métro de New York

Un règlement de la plus haute importance vient enfin d’être promulgué dans la Grosse Pomme.



Après des décennies d’existence, la Metropolitain Transportation Authority (MTA) vient en effet tout juste d’interdire à ses usagers de faire caca dans les autobus et les métros de New York.

Auparavant, un règle prévoyait une amende de 100$ pour tout voyageur qui «crée une nuisance, un danger ou une condition insalubre (y compris, mais sans s'y limiter, cracher ou uriner)».



Bien sûr, des excréments sur le sol peuvent constituer une «condition insalubre», mais des plaintes de ses employés ont fait en sorte que la MTA a jugé bon être plus spécifique.

Le président d’un syndicat de travailleurs du métro, Tony Utano, a commenté la situation: «Le fait que la MTA doit instaurer un règlement contre les défécations dans les voitures de métro en dit long sur notre environnement de travail».



«Nous ne voyageons pas pour 20 minutes pour ensuite remonter à la surface. Nous passons nos quarts de travail entiers sous terre. Une règle, c’est bien, mais une présence policière accrue dans le métro et sur les quais serait encore mieux», a renchérit le syndicaliste.



Au début de la pandémie, les dirigeants de la MTA avaient implémenté de nouvelles règles d’urgence, qui incluaient l’interdiction de faire un numéro 2 dans un autobus ou un métro.



Après avoir reconduit ces règles pour 60 jours au début du mois de juillet, la régie de transport newyorkaise vient de rendre permanente l’interdiction de couler un bronze entre deux stations.

