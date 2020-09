Sarah-Jeanne Labrosse vient en aide à deux anciens participants de Révolution

Sarah-Jeanne Labrosse a été très touchée par la situation difficile de deux anciens candidats de Révolution, et elle a décidé d'agir.



Vous souvenez-vous des frères Yambo, Dilan et Brayan, qui avaient épaté tout le monde lors de leur passage à la deuxième saison de Révolution?



Sarah-Jeanne, au nom de toute l'équipe de Révolution, a voulu venir en aide aux jumeaux en lançant une campagne de sociofinancement pour eux.



C'est que, récemment, les deux danseurs ont fait l'objet d'une chronique de Patrick Lagacé dans La Presse, dans laquelle on apprend que les jumeaux de 17 ans doivent étudier et faire leurs examens à l'extérieur de la bibliothèque de leur quartier afin d'accéder à internet, faute de l'avoir à la maison.

Après la parution de cet article, plusieurs ont manifesté leur intérêt de venir en aide à Dilan et Brayan, qui en sont deux à leur première année de cégep en sciences de la nature. Sarah-Jeanne a donc organisé une collecte de fonds au nom de toute la grande famille de Révolution.

«Suite à son article dans La Presse ce matin, Patrick Lagacé nous a informés que plusieurs personnes ont manifesté l’intérêt d’encourager les jumeaux Yambo. C’est pourquoi nous (toute la famille Révolution!) avons pris l’initiative de créer cette page! Si le cœur vous en dit, voici une page créée afin de réchauffer un peu Dilan, Brayan et Winnie [la mère des jumeaux], en ces temps particuliers. Nous sommes certains qu’ensemble, nous pouvons leur montrer notre soutien et les encourager dans leurs études ainsi que dans leur quotidien. C’est aussi une façon de leur dire qu’on est chanceux de les avoir tous les trois au Québec avec nous! Bonne première session au cégep, en espérant que la suite soit belle pour vous. On vous envoie de l’amour, Winnie et les jumeaux Yambo! - Toute la famille de Révolution!», peut-on lire dans la description sur la page.



En moins de 24 heures, plus de 6000$ ont été amassés, dépassant largement le but de 2000$ qui avait été fixé à la base.



Une magnifique initiative.



