Une mère de 26 ans atteinte d’un cancer en phase terminale partage sa «liste de choses à faire avant de mourir»

Une Écossaise, mère de deux jeunes enfants, a rédigé une liste des choses qu’elle aimerait accomplir avant d’inévitablement perdre sa bataille contre le cancer.



Rebecca Broughton, 26 ans, a partagé avec le Daily Mail cette liste de tâches qu’elle veut à tout prix effectuer avant de s’éteindre.



Celle qui a mis au monde son bébé Rory en janvier dernier était enceinte de quatre mois de ce dernier quand elle a appris le terrible diagnostic: elle souffrait du cancer du sein.

• À lire aussi: Chadwick Boseman, vedette de «Black Panther», meurt à 43 ans



Quatre chimiothérapies et une mastectomie lui ont permis d’espérer qu’elle se tirerait d’affaire, mais peu après la naissance de Rory, le verdict inexorable est tombé.

Le cancer s’était répandu à ses poumons et était désormais incurable.



En dépit du fait que les statistiques ne lui sont pas favorables (on lui confère moins de deux ans à vivre), Rebecca, qui espère atteindre ses 30 ans, a donc écrit une «liste de vie» comportant toutes les choses qu’elle aimerait accomplir avant son décès.

• À lire aussi: Les grands qui nous ont quittés depuis le début de 2020



Les voici donc:

-Voir Rory et son grand frère Joseph commencer l’école



-Amener Rory et Joseph à Disneyland

-Voir les aurores boréales en Laponie



-Partir en lune de miel avec son mari (parce qu’elle était enceinte de huit mois lors de son mariage)



-Planter un arbre



-Faire nommer une étoile en son honneur



-Dormir sur une plage



-Dormir dans un train



En partageant ainsi sa liste de choses à faire avant de mourir, elle espère attirer l’attention des jeunes femmes dans la vingtaine et la trentaine qui n’ont pas toujours le réflexe d’effectuer l’auto-examen des seins afin de rapidement détecter un éventuel cancer.

• À lire aussi: Un couple marié depuis 62 ans a pu se réunir une dernière fois



Selon elle, le cancer ne fait pas de discrimination: «À 26 ans, on ne pense pas qu’on va devoir se battre contre le cancer. Recevoir ce diagnostic a été comme un choc pour moi. Quand ils me l’ont dit, j’avais l’impression que je prenais bien soin de moi.»



«Mon message aux gens est que tu n’es jamais trop jeune, tu n’es jamais stupide. Si tu ne sens pas bien, va voir le médecin. Ça n’a pas besoin de devenir une bosse. Si ça ne semble pas bien ou normal, n’hésite pas. Ne sens jamais mal que tu es idiote ou que tu capotes pour rien», a-t-elle expliqué au Daily Mail.



On lui souhaite la meilleure des chances dans la réalisation de ses rêves...

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s