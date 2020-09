Découvrez toutes les Québécoises sur Only Fans grâce à un nouveau site

Avec la popularité croissante du site OnlyFans, ce n’était qu’une question de temps avant que quelqu’un, quelque part, n’ait la bonne idée de lister toutes les «créatrices de contenu» québécoises qu’on y retrouve.

Si vous venez d’arriver en 2020, voici une mise en contexte:

les revues cochonnes comme Playboy et Penthouse n’ont plus vraiment la cote;

il est possible de trouver des images érotiques facilement et gratuitement grâce à un système d’ordinateurs connectés ensemble qui s’appelle Internet;

la dernière tendance en matière de «matériel inspirant pour activités solitaires» est de payer pour accéder à du contenu exclusif proposé directement par les «personnes inspirantes», qui générent ainsi un revenu supplémentaire et qui ont le contrôle à 100% sur l’image qu’elles souhaitent projeter.



Bienvenue dans le merveilleux monde d’OnlyFans!

Évidemment, le Québec faisant aussi partie de ce système d’ordinateurs branchés ensemble, de nombreuses Québécoises ont décidé de tirer profit de leur physique avantageux en s’inscrivant sur cet outil et en se lançant dans la production de contenu osé.

Et qui dit «Québécoises peu vêtues» dit généralement «Québécois qui veulent voir ces Québécoises peu vêtues».

C’est là qu’intervient le site OnlyQC Fans.



Ayant comme mission «de promouvoir le contenu public des créateurs du Québec qui possèdent un compte sur OnlyFans» (selon ce qu’on peut y lire), OnlyQC Fans a été mis sur pied au début de la pandémie.

Chaque mois, on peut y lire un Top 10 des créatrices de contenu ayant été les plus visitées, dans sa section Blog.



Même s’il n’est pas officiellement associé au «vrai» site OnlyFans, OnlyQC Fans donne une foule de renseignements sur la manière de créer son compte OnlyFans et de l’alimenter.



De plus, les créatrices de contenu qui souhaitent ajouter, modifier ou retirer leur profil de l'index québécois peuvent facilement le faire en écrivant à ceux qui le gèrent.



Bref, on n'arrête pas le progrès!

