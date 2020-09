Un rat détecteur de mines gagne une médaille d’or pour bravoure

Juste à lire le titre, votre médaille de bronze obtenu lors d’un concours d’épluchette de blé d’Inde en 3e année du primaire devient tout à coup beaucoup moins impressionnante, mais ce n’est pas tout!

AFP

Magawa a œuvré au Cambodge en tant que rat de détection de mines terrestres, et a découvert à ce jour 39 mines terrestres et 28 engins non explosés. Au cours de sa carrière, il a aidé à nettoyer plus de 141 000 mètres carrés de terrain (l'équivalent de vingt terrains de football) et c’est ce beau travail qui lui a valu la médaille d’or du People's Dispensary for Sick Animals, a rapporté BBC News.

AFP

Depuis les années 1970, on estime que quatre à six millions de mines terrestres ont été posées dans la zone où Magawa travaille. Environ trois millions de ces bombes n'ont toujours pas été trouvées.

Ce «heroRAT» (oui, le titre officiel de son poste) est un rat géant africain. Assurément plus gros que Caramel, votre rat domestique, mais assez léger pour ne pas déclencher une mine terrestre en marchant dessus.

AFP

Selon les dires d’Apopo, notre héros moustachu pèse 2,6 livres, mesure 70 cm de long et adore les bananes.

Depuis sa tendre enfance, Magawa est entraîné pour trouver les bombes à l’odeur, ce qui rend la détection des mines plus efficace. Il est capable de fouiller un champ de la taille d'un terrain de tennis en seulement 20 minutes, ce qui prendrait entre un et quatre jours à une personne armée d’un détecteur de métal.

AFP

La directrice générale du People's Dispensary for Sick Animals, Jan McLoughlin, a souligné à la presse que «le travail de Magawa sauve et change directement la vie des hommes, des femmes et des enfants qui sont touchés par ces mines».

AFP

