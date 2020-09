Patrick Huard réagit à la controverse sur la diversité à Escouade 99

Patrick Huard était sur le plateau de Tout le monde en parle dimanche, et il est revenu ouvertement sur la controverse qui a entouré la sortie d’Escouade 99.

C’est que la diffusion, il y a quelques semaines, de la bande-annonce d’Escouade 99, adaptation québécoise de la série américaine Brooklyn Nine-Nine, a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux quand une des actrices principales de la série, Melissa Fumero, a réagi.

La comédienne a dénoncé le fait qu’il n’y ait aucune actrice d’origine latine dans la version québécoise, contrairement à la version originale.

L’animateur de Tout le monde en parle Guy A. Lepage a demandé à Patrick Huard comment il s'était senti lorsque la controverse a éclaté.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC Tournage de la série Escouade 99 réalisée par Patrick Huard à Québec, le mardi 28 janvier 2020. Mickael Gouin et Patrick Huard. STEVENS LEBLANC/JOURNAL DE QUEBEC/AGENCE QMI)

Voici quelques citations à retenir de la part du réalisateur:

1. «J’ai compris. C’est difficile de répondre à ça sans se mettre sur la défensive.»

2. «Quand tu te mets sur la défensive, tu fais deux choses. Tu aspires l’espace médiatique que ces gens-là méritent d’avoir pour exprimer leurs affaires.»

3. «Et ensuite, tu tombes dans les microarguments. Je ne veux pas avoir de microargument. Ça empêche d’avoir des vraies conversations.»

4. «Pour vous dire ce que j’en pense, je vais faire un show là-dessus à La Tour [Patrick Huard sera à la barre du talk-show La Tour qui commence lundi sur les ondes de TVA]. On va recevoir une actrice qui viendra me chicaner et me dire ce qu’elle en pense pendant de longues minutes. Il y aura aussi Widemir Normil, qui joue dans la série, et le rappeur Quentin Condo, un ami autochtone, qui prendront part à la conversation.»

PHOTO COURTOISIE/TVA

5. «C’est ce que je veux. Qu’on ait une vraie conversion et qu’on trouve ce qu’on peut faire pour s’améliorer. Ce que moi, en tant qu’homme blanc de plus de 50 ans, je peux faire pour m’améliorer.»

6. «Le Rogatien en nous est toujours proche et il faut travailler dessus pour s’améliorer. Je travaille mon Rogatien», a conclu l'animateur en riant.

PHOTO COURTOISIE/TVA Productions Films Jessie inc.

Escouade 99 est disponible sur Club illico.

