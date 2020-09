27 choses orange pour souligner la fin de la zone orange

Apparemment, les gens vivant en «zone covid orange» se sentaient invincibles. Plusieurs continuaient de vivre leurs vies, comme si de rien n’était.

Et comme les cas se continuent de se multiplier, particulièrement à Montréal et à Québec, on apprenait lundi soir que ces régions passeront de la zone orange à la zone rouge mercredi à minuit.

Pour souligner la fin d’une époque, voici 27 choses orange:

Une veste de chasse Le divan orange Rusty Staubb Les orangistes Le NPD L’Orange Julep Youpi Certaines carottes Certains agrumes Le logo de Soundcloud Donald Trump Garfield La Toyota Supra 1993 dans le premier The Fast and the Furious Des Cheetos Le chandail de domicile des Flyers de Philadelphie Projet Orange Les shorts des serveuses au Hooters Québec Solidaire Maison d'Orange-Nassau Des levers ou couchers de soleil Des tranches de Singles de Kraft Des poissons rouges (le nom porte vraiment à confusion) Orange is the New Black La couleur jaune si tu rajoutes du rouge dedans Du poulet au beurre La moitié des couleurs associées à l’halloween Un tigre

