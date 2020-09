Gaétan Barrette et Benoit Charette se chamaillent sur Twitter

On dirait que le député libéral et ex-ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a touché une corde sensible pour la Coalition avenir Québec.

• À lire aussi: Gaétan Barrette traite de «niaiseux» un conseiller de François Legault

Du moins, le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, semble avoir été piqué au vif.

Tout ceci s’est déroulé lors de la période de questions, mardi.

M. Barrette a tout d’abord fait deux tweets pour commenter deux réponses du gouvernement.

Ouf!!! Questionné sur l'aide aux entreprises, @francoislegault vient de répondre "en fin de semaine on vient de commencer à travailler là-dessus". En-fin-de-se-mai-ne!!!#polqc — Dr Gaétan Barrette (@drgbarrette) September 29, 2020

Encore mieux! @cdube_sante vient de dire que ce qui arrive aujourd'hui est EXACTEMENT ce qu'ils avaient prévu!!! Eh ben! Êtes-vous rassurés???#polqc — Dr Gaétan Barrette (@drgbarrette) September 29, 2020

M. Charette est ensuite intervenu. C’est ce qui a donné lieu à ce merveilleux «tweetfight» du mardi après-midi.

Sortez le popcorn!

Gaétan Barrette est ensuite revenu sur le fait que les caquistes se «mettaient sur son cas» et que cela était en raison d’une mauvaise performance du gouvernement lors de la période de questions.

Ça a donné lieu à un autre drôle d’échange avec cette fois-ci, le chef intérimaire du Parti québécois, Pascal Bérubé.

Ailleurs sur Zone AssNat :