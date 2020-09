Léa Clermont-Dion apprend qu'elle a la COVID, une heure après avoir accouché

Une heure seulement après avoir donné naissance à son deuxième enfant, l'auteure et réalisatrice Léa Clermont-Dion a appris qu'elle était atteinte de la COVID.

En avril dernier, Léa Clermont-Dion annonçait que la cigogne passerait une seconde fois pour elle et son conjoint Jean-Luc. Voilà que lundi, en soirée, elle a annoncé, par son compte Instagram, qu'elle avait donné naissance à une petite fille, en publiant un carrousel de photos d'elle avec sa «superbe».



Malheureusement, la bonne nouvelle n'est pas venue seule: une heure à peine après son accouchement, celle qui est également animatrice a appris qu'elle était porteuse de la COVID-19. Pour accompagner les clichés publiés sur le réseau social, elle a raconté, en légende, l'instant où elle a appris la nouvelle, ainsi que les moments qui ont suivi.

Heureusement, pour l'instant, Léa Clermont-Dion n'a pas de symptômes.

Vous pouvez lire son texte sur son compte Instagram, ici:





«Notre fille est arrivée un soir de septembre en coup de vent. Dans un instant ultime de liberté. Comme un souffle qui fait tanguer. Ce fut magique, malgré la crispation ultime de la douleur. Elle est née et c’est une superbe. Cela n’aura pas pris une heure pour que notre lune de miel s’arrête brusquement. On entre dans notre chambre pour me dire que je suis porteuse de la COVID-19. Je quitte immédiatement les lieux. En un instant, ma joie béate se transforme en anxiété stridente mode survie.

«En isolement dans cette zone lugubre tant appréhendée. Un corridor obscur. Je me retrouve seule avec bébé. J’étouffe. La peur, celle d’avoir contaminé mes proches, celle de mettre en danger ma superbe. Cette peur intarissable au ventre. Je ne la connaissais pas. [...] Mais voilà. 48 heures ont passé. Au final, je me considère choyée dans ma malchance. Toujours pas de symptôme de cette vipère. [...] Malgré mon hypervigilance, je suis devenue une statistique. Je pense à ce qui s’en vient, aux intervenants de la santé, aux malades qui subiront le pire. Et je nous envoie une bonne dose d’empathie, de solidarité et de prudence. Cette maladie est une géante», a-t-elle écrit.

Sa publication a grandement fait réagir, cumulant près de 5000 mentions «J'aime» et des centaines de commentaires de la part d'abonnés la félicitant évidemment pour son deuxième enfant, mais aussi lui envoyant beaucoup d'ondes positives.



Devant cette vague d'amour, Léa a publié deux stories mardi matin, dans lesquelles elle remercie les gens de leurs messages. Elle répète qu'elle n'a toujours pas de symptômes, et rappelle l'importance de suivre les consignes.

On envoie beaucoup d'ondes positives à Léa pour la suite et on se joint à elle pour rappeler aux Québécois de suivre les consignes. Vous pouvez être porteurs du virus sans le savoir.

