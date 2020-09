Portée disparue depuis 2 ans, une femme est retrouvée vivante en pleine mer

Une femme de 46 ans qui était disparue sans laisser de traces, il y a deux ans, a été repêchée faible mais vivante à un mille des côtes colombiennes.



Angelica Gaitan, qui est mère de deux enfants et dont la famille était sans nouvelles depuis 2018, a été retrouvée dimanche dernier à 1,6 kilomètre au large d’une plage de la ville de Puerto Colombia.

Très faible et souffrant d’hypothermie, elle a eu la chance d’être aperçue par un pêcheur après avoir passé huit heures dans l’eau.

Une fois en sécurité à l’hôpital, elle a pu dévoiler les circonstances qui ont fait en sorte qu’elle s’était trouvée dans une situation aussi périlleuse.



Elle a d’abord révélé qu’elle avait disparu, il y a deux ans, pour fuir un mari violent, qui la battait.

«Ses abus ont commencé pendant ma première grossesse. Il me battait violemment», a raconté la femme à une station de radio locale.



«Puis, pendant ma deuxième grossesse, cela a continué et après, je n’ai pas pu fuir parce que mes filles étaient trop petites. Je l’ai souvent dénoncé, mais la police ne le gardait que pour 24 heures, avant de le relâcher. Il revenait ensuite à la maison, et les agressions reprenaient», a-t-elle expliqué.

Tout au long de sa relation de 20 ans avec cet homme violent, elle aurait été battue à répétition par ce dernier.



Les choses ont culminé quand son compagnon de vie lui a fracturé le visage et a essayé de la tuer en septembre 2018.



C’est à la suite de cet incident qu’elle a décidé de fuir.

Après avoir vécu dans la rue pendant 6 mois, elle s’est retrouvée dans un centre pour femmes en détresse.



Puis, vendredi dernier, en raison d’une technicalité administrative, elle a dû quitter la résidences pour femmes.

Expulsée par la police, elle était découragée, désespérée.



Elle a trouvé de l’argent pour acheter un billet d’autobus, et elle s’est dirigée vers la mer, décidée à mettre fin à ses jours en s’y jetant.



«Je voulais tout terminer. Je n’avais personne pour m’aider, même pas ma famille, parce que cet homme les empêche de faire partie de ma vie. C’est pour ça que je ne voulais plus vivre», s’est-elle confiée à la radio locale.



Angelica Gaitan, qui a l’impression d’être née pour une deuxième fois, est très reconnaissante envers le pêcheur qui l’a secourue, mais aussi envers Dieu.



«Dieu m’a donné une nouvelle chance d’aller de l’avant», a dit la survivante.

