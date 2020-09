Anthony Hopkins est à l’aise avec le fait qu’il va mourir

Dans la vie, il y a deux grandes certitudes.

Les impôts (sauf si vous êtes le président américain) et la mort.

Le passage vers l’au-delà est une énorme source de souci pour plusieurs personnes, mais pas pour Anthony Hopkins.

Dans une récente entrevue, l’homme de scène réputé a affirmé qu’il est très à l’aise avec son éventuel décès.

Le film The Father dans lequel l’acteur de 82 ans joue un homme aux prises avec la démence prendra l’affiche en janvier, marquant le 60e anniversaire de métier de Hopkins.

En en parlant avec The Mirror, l’acteur oscarisé s’est fait demander comment il vivait avec sa propre mortalité.

«La vie est terminale. C’est une condition terminale. On ne va pas s’en sortir vivant.»

«Avec cette réalité vient une énorme liberté. J’ai un magnifique sentiment de paix quand j’y pense.»

Espérons qu’il nous reste encore plusieurs années avant de devoir dire adieu à Monsieur Hopkins. Nous vous rappelons qu’il a joué dans 28 films dans lesquels son personnage meurt, dont Bram Stoker’s Dracula, The Mask of Zorro et Nixon (il ne meurt pas à l’écran, mais on sait tous que Nixon est mort).

