Caroline Néron apparaît en homme sur l'audacieuse couverture de son livre

Les choses roulent pour Caroline Néron: la chanteuse a annoncé récemment le retour imminent de sa marque de bijoux, elle a renoué avec le cinéma dans le nouveau film La déesse des mouches à feu sorti en septembre, et maintenant, la sortie de son livre.

Et justement, mercredi, la femme d'affaires a dévoilé sur son compte Instagram l'audacieuse couverture de son livre disponible dès aujourd'hui.

Dans Néron inc: la force de l'épreuve, Néron revient sur son parcours. Elle assure y aborder autant les embûches, comme sa faillite médiatisée, que les bons côtés.

Sur la couverture surprenante, on la voit, moitié-femme, moitié-homme.



«En vente partout et sur notre site carolineneron.com», a-t-elle simplement écrit en guise de légende sous le cliché, en plus de mentionner les noms de tous ceux qui y ont collaboré.



Cette semaine, toujours sur Instagram, la comédienne avait expliqué qu'au début, elle n'était pas convaincue d'écrire son histoire, mais qu'au final, cela s'est «imposé» dans sa vie comme étant une étape nécessaire pour tourner la page.

«Je n’étais pas certaine à l’idée de mettre mon histoire sur papier. Mais cette proposition s’est imposée dans ma vie comme une étape nécessaire à ma renaissance...tout d’abord carrément thérapeutique, on sort le méchant et on pleure toutes les larmes de notre corps. Puis, avec le recul, les choses se clarifient ...on reconnaît nos erreurs, on pardonne aux autres et on se reconstruit...», avait-elle alors mentionné.

- Avec les informations de Vanessa Hébert



