Des paramédicaux volants au Royaume-Uni

Le Great North Air Ambulance Service (GNAAS) utilisait déjà des hélicoptères pour assister les patients isolés dans le nord du Royaume-Uni, mais pourquoi s’arrêter là?

Puisque la marche n’est plus assez rapide, les premiers répondants de la GNAAS pourraient avoir accès à des jet suits, rien de moins!

Après un an de discussion entre le GNAAS et la Gravity Industries, un premier test a enfin eu lieu.

Les combinaisons ont deux minimoteurs sur chaque bras et un sur le dos. Le paramédical peut donc contrôler ses mouvements simplement en bougeant ses mains.

«Le plus grand avantage est sa vitesse», a déclaré Andy Mawson, directeur des opérations chez GNAAS.

«Dans un jet pack, ce qui aurait pu prendre jusqu'à une heure pour atteindre le patient peut ne prendre que quelques minutes, et cela pourrait faire la différence entre la vie et la mort.»

L’idée est une réelle avancée pour le monde du secourisme, mais on est un peu jaloux de ne pas pouvoir aller vers l’infini, et plus loin encore, nous aussi.

