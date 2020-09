Elisapie s'adresse à Legault suite à la mort de Joyce Echaquan et son message émouvant devient viral

La mort de Joyce Echaquan, une mère de famille autochtone décédée dans des circonstances tragiques à l’Hôpital de Joliette, a suscité l'indignation et la grogne du public dans les médias et sur les réseaux sociaux.



• À lire aussi: Joyce Echaquan: un drame qui provoque la méfiance



L’auteure-compositrice-interprète inuk Elisapie Isaac a enregistré un message vidéo extrêmement touchant où on peut la voir s'indigner, le visage couvert de larmes, de la situation autochtone au Québec.

Elle avait déjà réagit hier en relayant la nouvelle sur les réseaux sociaux avec les commentaires.

Je viens de regarder le vidéo de Joyce sur son lit avant sa mort. Je suis troublée enragée extrêmement triste. Et ces... Publiée par Elisapie sur Mardi 29 septembre 2020



«Je viens de regarder le vidéo de Joyce sur son lit avant sa mort. Je suis troublée enragée extrêmement triste. Et ces mots je les ai entendus dans le vidéo venant des infirmières. Des mots qui font très très mal. Monsieur premier ministre il est vraiment temps qu’on parle de racisme au Québec:

«Esti d’épaisse de tabarnouche... C’est mieux mort ça. As-tu fini de niaiser... calisse? T’es épaisse en calisse», murmuraient deux membres du personnel de l’hôpital de Joliette.

«T’as fait des mauvais choix ma belle. Qu’est-ce qui penseraient tes enfants de te voir comme ça? Pense à eux autres un peu... C’est meilleur pour fourrer qu’autre chose, pis on paie pour ça. Qui tu penses qui paie pour ça?» pouvait-on lire sous la publication.

Un message à François Legault

Aujourd'hui, Elisapie a remis ça en adressant un message vidéo au premier ministre François Legault, qui a récemment déclaré qu'il n'y avait pas de racisme systémique au Québec.

«Depuis hier, je cherche mes mots. J'ai sorti des mots atroces que je ne veux plus jamais répéter» a-t-elle commencé, les larmes plein les yeux.



Elle lance entre autres des pistes de réflexion sur les différentes manières d'éduquer la population sur la réalité des peuples autochtones.

«Justice pour Joyce et les autres.

Cher Premier Ministre

Dear Prime Minister Legault

@francoislegault.pm» a-t-elle écrit sous la vidéo.

Ce n'est pas la première fois que Elisapie envoie un message aux Québécois. Quelques jours avant la Saint-Jean, en juin dernier, la chanteuse en avait ému plus d'un avec ce message d'amour à la belle province. • À lire: «Très cher Québec»: la chanteuse Elisapie lance un message poignant qui devient viral



À VOIR AUSSI

s

s