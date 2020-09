Coeur de Pirate publie un numéro de téléphone sur Instagram

Mercredi matin, la chanteuse Coeur de Pirate a publié une photo d’une série de chiffres qui ressemblent à un numéro de téléphone avec le deuxième indicatif régional de Montréal sur son compte Instagram.

• À lire aussi: Cœur de pirate a un nouveau bébé chien et il va même à «La Voix»

En légende, elle a écrit «Call us up», et comme on parle aussi anglais, ça nous a convaincus qu'il s’agissait bel et bien d’un numéro de téléphone.

Pour en avoir le coeur de pirate net, nous avons décidé de composer le numéro dans un téléphone et nous confirmons que c’était un numéro de téléphone.

Nous avons pris la décision éditoriale de ne pas vous dire ce qui arrive quand vous composez le +1 418-813-8903, mais nous vous recommandons de l’essayer.

C’est amusant.

Nous aimerions également saluer Coeur de Pirate, une grande fan du Sac de chips. Voici la preuve:

Allô Béatrice.

Aussi sur le Sac de Chips:

s

s