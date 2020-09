Le pain Subway n’a plus le droit d’être considéré comme du pain en Irlande

La Cour suprême irlandaise est arrivée à une conclusion importante dans le monde du sandwich, annonçait mercredi le Irish Independent.

Les cinq juges du tribunal ont jugé qu’avec son niveau de sucre élevé, le pain du restaurant Subway ne pouvait pas être considéré comme du pain. L’aliment ne peut donc plus être considéré comme un aliment de base et ne peut plus profiter d’exemptions de taxes.

Une loi de 1972 permet en Irlande à certains aliments de ne pas être taxé, et Subway souhaitait en profiter.

Selon le juge Donal O'Donnell, les sandwichs du Subway ne contiennent pas de «pain» tel que défini, alors ils ne peuvent pas être considérés comme de la «nourriture» aux fins de la deuxième annexe de la Loi.

