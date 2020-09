[VIDÉO] Deux hommes se livrent un palpitant duel pour savoir qui brise le plus de noix avec sa tête en une minute

Le livre Guinness des Records mondiaux regorge de records bizarres.

Mais celui-ci est notre nouveau préféré...

Imaginez-vous donc qu’il existe une compétition pour déterminer quel humain est capable de briser le plus de coquilles de noix, en une minute, en se servant de sa tête.



Deux grands rivaux excellent dans cette discipline et, pour ajouter au drame, ils proviennent de deux pays qu’on considère souvent ennemis.



S.Navin Kumar est le représentant de l’Inde, et Muhammad Rashid est le champion du Pakistan.

Les deux hommes se sont récemment livrés un excitant duel à l’issue duquel un nouveau record a été établi.

Constatez par vous-mêmes:





On n'avait pas été excités de même par une course depuis l’époque des courses de billes pendant le Premier Confinement!



Le gagnant, Muhammad Rashid, est un drôle pistolet.

Non-rassasié d’avoir un record Guinness, il veut 100!

À date, il en a déjà plus de 30, dont:

-le plus de noix brisées à la main en une minute (284)

-le plus de melons d’eau brisés avec la tête en une minute (49)

-le plus de cannettes brisées avec le coude en une minute (77)

Lâche pas Muhammad! Le Sac de Chips te soutient de tout coeur dans tes démarches!

