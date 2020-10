Dites-nous quel membre de ces couples Québécois vous aimez le plus

Quand deux personnalités célèbres décident de se mettre en couple, le public est content pour eux.

Ces deux personnes peuvent se comprendre. Ils vivent des expériences auxquelles de simples quidams ne pourraient pas s’identifier.

Mais on sait aussi que derrière chaque couple composé de personnes connues, il existe une compétition constante à savoir qui est le plus apprécié du public entre ses deux membres.

Nous avons décidé d’aider ces couples à mettre fin à ce conflit une fois pour toute.

On vous présente 18 couples composés de vos personnalités préférées, et vous nous dites laquelle vous aimez le plus.

Au jeu!

Sondage Pierre Curzi Marie Tifo France Beaudoin Vincent Graton Louis Morissette Véronique Cloutier Sophie Prégent Charles Lafortune Jean-François Breau Marie-Eve Janvier David Laflèche Marie-Mai Sylvain Cossette Andrée Watters Marie-Josée Taillefer René Simard Maxime Le Flaguais Caroline Dhavernas Guillaume Lemay Thivierge Émily Bégin Bianca Gervais Sébastien Diaz Geneviève Tardif Charles Hamelin Michel Côté Véronique Le Flaguais Yvon Deschamps Judi Richards Lou Pascal Tremblay Marina Bastarache Antoine Bertrand Catherine-Anne Toupin Claude Meunier Virginie Coossa Guillaume Wagner Mélanie Boulay Partagez votre résultat sur Facebook

Aussi sur le Sac:

s

s