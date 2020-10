Trois Britanniques déclarés positifs une septième fois à la COVID-19

Trois amis britanniques sont toujours en quarantaine en Italie après avoir été déclarés positifs au coronavirus pour une septième fois.

Avec l'hiver qui se pointe le bout du nez, on pourrait souhaiter quitter le Québec pour s'envoler vers l'Italie. Mais ces trois jeunes hommes, eux, ne souhaitent qu'une chose; partir au plus vite du pays de la pizza.

Rhys James, Quinn Paczesny, et Will Castle, tous dans la vingtaine, enseignaient l'anglais à Florence lorsqu'ils ont commencé à présenter des symptômes de la COVID-19 et ont été transportés à l'hôpital. Ils sont maintenant isolés depuis le 17 août, rapporte le Daily Mail.

Pour que les trois jeunes hommes puissent rentrer chez eux, les médecins italiens leur ont dit qu'ils devaient produire deux tests négatifs consécutifs à 24 heures d'intervalle... Mais ils se sont transformés en usine à résultats positifs depuis maintenant deux mois et demi.

Toutefois, aucun des Britanniques n'a montré de symptômes depuis le 19 août et un spécialiste a même déclaré qu'ils ne propageraient probablement pas la maladie à d'autres s'ils venaient à retrouver leur liberté.

Pourquoi sont-ils retenus en Italie alors?

Parlant de leur situation, Rhys a expliqué que «les directives de l'Organisation mondiale de la santé disent qu'après 10 jours d'auto-isolement, nous pouvons partir. Nous savons que le Royaume-Uni est d'accord avec cela, mais l'Italie ne le fait pas».

Ils sont également sceptiques quant à l'exactitude des tests qu'ils ont reçus en Italie après avoir été informés des défaillances du système entraînant des retards. Et ils essaient maintenant de se procurer des tests privés.

«Nous connaissons un Britannique qui était dans une situation similaire à la nôtre. Il a continué à être testé positif à la COVID-19 dans des établissements publics en Italie jusqu'à ce qu'il réussisse à obtenir un test privé. Il a ensuite été déclaré négatif deux fois et a pu rentrer à Londres», raconte Rhys.

Pour l’instant, même si les réponses positives ne cessent d’arriver, le trio est soulagé de pouvoir rester uni.

«Nous voulons tous des résultats négatifs, mais nous craignons de recevoir ces résultats à des moments différents. Je suis soulagé d'avoir le même résultat que les deux autres», conclut Rhys.

Ce qui inquiète davantage les trois jeunes hommes, c’est de ne pas pouvoir rentrer chez eux pour Noël. Will a d’ailleurs supplié le gouvernement britannique de faire tout ce qu'il peut pour les faire sortir d'Italie au plus vite.

