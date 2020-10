Voici les 4 AUTRES nouveaux noms possibles pour Asbestos

La ville d’Asbestos a dévoilé, ce vendredi, les quatre choix supplémentaires de nouveau nom pour cette municipalité de l’Estrie.

On se souvient qu’il y a maintenant presque un an, la-ville-bientôt-anciennement-connue-sous-le-nom-d’Asbestos avait annoncé qu’elle enclenchait un processus démocratique à l’issue duquel elle dévoilerait sa nouvelle appellation.



Vous connaissez la suite:



1-une pandémie a ralenti toute activité sur Terre

2-quatre noms poches ont été dévoilés

3-les nôtres étaient bien meilleurs

4-le processus a été mis sur pause pour trouver des choix supplémentaires

Et aujourd’hui, c’est le nouvel épisode de cette palpitante saga.

Voici donc les finalistes pour le titre de «Nouveau nom d’Asbestos», qui sont désormais au nombre de 6.

L’Azur-des-Cantons

Jeffrey-sur-le-Lac

Larochelle

Phénix

Trois-Lacs

Val-des-Sources





Notons d’abord que par rapport à la proposition originale, deux noms subsistent: Phénix et Trois-Lacs.



Jeffrey s’est vu ajouter un «sur-le-Lac»; tandis que Apalone est disparu.

Restent les trois nouveaux choix:



Pour L’Azur-des-Cantons, le mot «azur» fait référence au bleu de l’eau qui remplit désormais le puits minier.



Larochelle a déjà été utilisé pour désigner le secteur de Trois-Lacs et la partie initiale «laroche» rappelle l’exploitation minière dans la municipalité.



Val-des-Sources est plus ésotérique: «C’est l’horizon vallonée [SIC] qui puise son charme à différentes sources». OK.



Alors, comme un média sérieux à la veille d’une élection importante, le Sac de Chips tient à annoncer qu’il a désormais une option favorite et qu’il exhorte ses lecteurs qui ont droit de vote à ce référendum à faire ce choix.



Mais à une condition.



Le Sac de Chips soutient la candidature du nouveau nom «L’Azur-des-Cantons», mais à condition de repeinturer le gros Tonka à l’entrée de la ville en bleu.

