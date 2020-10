Jim Carrey joue Biden à SNL à côté du Trump de Baldwin et c’est à ne pas manquer

Un vieux proverbe dit: c’pas parce qu’on rit que c’est drôle.

Parlons maintenant du triste spectacle qu’était le premier débat présidentiel américain entre l'ancien vice-président Joe Biden et le président Donald Trump.

L’heure et demie pendant laquelle on a vu deux hommes mentir, s’interrompre, manquer de civisme et rendre la vie difficile au modérateur, Chris Wallace, a depuis été qualifiée par plusieurs observateurs de «pire débat de l’histoire des États-Unis».

Heureusement, ce moment sombre de l’histoire américaine est arrivé la même semaine que le début de la 46e saison de la populaire émission à sketches Saturday Night Live.

L’émission, qui est diffusée en direct les samedis soirs (c’est pour ça que ça s’appelle comme ça), n’a pas perdu de temps et a débuté avec une parodie de l’affrontement.

Le comédien et animateur de balados Alec Baldwin était de retour sous la perruque présidentielle, tandis qu'un nouveau comédien a été enrôlé pour jouer l’ancien sénateur du Delaware: Jim Carrey.

L’homme au visage de caoutchouc n’a pas déçu avec son interprétation énergétique de Biden.

Par contre, même si elle nous a fait rire, la parodie du débat était moins étrange que ce qui s’est réellement produit. Le Trump de Baldwin était trop poli et le Biden de Carrey était trop lucide.

2020, hein?

