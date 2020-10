Les gais trollent l’extrême droite sur Twitter et c’est parfait

Lors du débat présidentiel de la semaine dernière, le modérateur a demandé à Donald Trump s’il était prêt à dénoncer les groupes de suprémacistes blancs qui le soutiennent, comme les Proud Boys (où Fiers Garçons comme dirait Molière).

Il a plutôt choisi d’envoyer un message spécial au groupe néo-fasciste.

«Stand down and stand by», ce qui pourrait se traduire par «Soyez prêts».

Depuis, l’internet est en feu.

De leur côté, les Proud Boys, toujours à la recherche de l’approbation d’une figure paternelle, étaient au septième ciel en entendant leur héros parler d’eux à la télé.

Par contre, un autre groupe, beaucoup plus respectable, a décidé de se réapproprier le terme Proud Boys.

Les homosexuels.

Depuis quelques jours, quand on inscrit le mot-clic #ProudBoys dans Twitter, ce ne sont plus des images de jeunes hommes néonazis qui ont probablement manqué d’affection durant leur enfance, portant la barbe et un polo jaune et noir de marque Fred Perry, qui apparaissent.

Ce sont de magnifiques photos d’hommes qui aiment les hommes, en train de célébrer leur homosexualité.

🚫Nazis



Gay Couple Married By Ruth Bader Ginsburg - Those are very lucky #ProudBoys pic.twitter.com/Lj9swkF1Gs — Sabrina McDaniel (@Sabrina_McDa) October 4, 2020

Même les Forces armées canadiennes ont pris part au phénomène.

Le mouvement a pour but de reprendre un terme qui semait la haine et de le remplacer par de l’amour. De l’amour entre hommes. Et donc de l’amour tout court.

L'année 2020 a déjà été celle où le mouvement LGBTQ s’est fait voler l’arc-en-ciel, on n'allait quand même pas leur prendre Pride en plus!

#ProudBoys

