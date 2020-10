Suzie Villeneuve émeut Garou aux larmes et passe en demi-finale

Lors de ce deuxième direct de La Voix, Suzie Villeneuve a offert une performance des plus exceptionnelles, qui n'a pas manqué de mettre la larme à l'œil à son coach, Garou.



On se souvient qu'en février dernier, Suzie Villeneuve avait surpris le Québec en entier en passant les auditions à l’aveugle de la plus récente édition de La Voix, après une longue absence de la scène. Sa performance puissante de la pièce I Surrender de Céline Dion avait fait tourner toutes les chaises.



Voilà que quelques mois plus tard, la chanteuse de 37 ans a épaté la galerie, encore une fois, en optant pour la chanson À ma manière, écrite par Diane Juster et interprétée par Ginette Reno.





En répétition, on a pu entendre Suzie expliquer que le choix de cette chanson s'était imposé pour elle, qui avait la certitude qu'elle devait «l'interpréter à quelque part dans l'aventure [de La Voix]».

«Ça résume le courage de prendre une pause avec soi-même, de voir en dedans ce qui se passe. Dans mon cas, c'est la musique [...]. De pouvoir enfin revenir à ma manière», a-t-elle admis.



Si son coach, Garou, était déjà touché durant les répétitions, il l'a été d'autant plus durant la grande prestation en direct qu'a offerte l'artiste dimanche soir. On a pu voir un Garou franchement ému, les larmes aux yeux, face à ce qu'il venait de voir.





Cœur de Pirate a souligné la puissance et la justesse de la voix de Suzie, mentionnant au passage qu'il n'y avait aucune imperfection dans sa performance. Prenant la balle au bond, Garou a laissé savoir que c'était la première fois en six ans, durant la compétition, qu'il n'avait absolument aucun commentaire à donner durant les répétitions.

«C'est hallucinant», a-t-il simplement dit.



Sans grande surprise, c'est Suzie Villeneuve qui est passée directement en demi-finale, en récoltant 92 points.



À suivre pour la demi-finale!

