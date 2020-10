Ce Québécois de 21 ans fait des choses très dangereuses avec des couteaux mais ne se blesse jamais parce qu’il est incroyable

Mesdames et messieurs, voici Jacob Grégoire.

On le connaissait pas la semaine passée, mais vendredi soir, entre un épisode sur Netflix et deux gorgées de vin, on est tombés sur cette vidéo Facebook qui a été vue des millions de fois.



Trois choses nous ont tout de suite frappé. Les voici, dans l’ordre:



1- La moustache du monsieur est fantastique.

2- Câline de bine, il est Québécois!

3- Il est donc ben bon lui...



On est alors aller espionner son compte Instagram et nous avons été propulsés sur le derrière.

Voici quelques infos qu’on a glanées sur lui, entrecoupées par des vidéos ahurissantes.

Il a 21 ans.



Il est diplômé de l’École de cirque de Québec.

Il a déjà travaillé pour le Cirque du Soleil.





Il joue maintenant dans le spectacle Six°, de la compagnie de Québec FLIP Fabrique.





Plus de 271 000 personnes le suivent sur Instagram (ce qui est 10 000 de plus que vendredi dernier).





Il a vraiment une belle moustache.





C’est incompréhensible que cette vidéo YouTube n’ait que 8000 vues.





On aime vraiment beaucoup Jacob Grégoire!

On le prierait toutefois de rester vigilant avec les couteaux. Un accident est si vite arrivé...

