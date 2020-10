Le batteur de Mötley Crüe, Tommy Lee, affirme avoir bu neuf litres de vodka par jour l’an dernier

La dernière année semble avoir été rock and roll pour Tommy Lee, le batteur du groupe Mötley Crüe.

Dans une entrevue accordée à Yahoo Entertainment, Lee a déclaré avoir bu près de neuf litres (deux gallons) de vodka par jour à un certain point l’année dernière, après la dernière tournée du groupe.

Heureusement, avec l’aide de sa femme Brittany Furlan, Lee est entré en thérapie. Celle-ci s’inquiétait énormément de sa consommation abusive d’alcool.

Il célèbre maintenant un an de sobriété.

Chaque jour, il se levait et se versait un verre de vodka avec un peu de limonade ou du jus de canneberges... jusqu’à ce qu’il en boive neuf litres.

Il affirme qu’il ne faisait «rien... absolument rien».

«C’est fou. J’ai fini par réaliser: whoa mec, tu bois assez pour genre... mourir!», a-t-il indiqué.

«J’ai des phases où je veux vivre une différente vie et faire des choses stupides. Et là, je décide... tu sais quoi? Je ne veux plus vivre comme ça, a-t-il ajouté. Dans ce cas précis, j’étais à la maison, j’avais tout ce temps libre à la maison, pas de tournée, juste être à la maison. Je ne faisais vraiment rien. Je faisais juste me promener, boire et vraiment boire.»

Lee affirme ne pas savoir s’il restera sobre pour la fin de sa vie, mais il sait qu’il ne boira pas de vodka «aujourd’hui».

Go Tommy!

