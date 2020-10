On connaît maintenant les petits nouveaux qui se joindront à la distribution du Bye Bye 2020

On connait enfin les petits nouveaux qui ajouteront leur joli minois à la distribution du Bye Bye cette année. Parce que oui, Bye Bye il y aura, et soyons honnêtes, on aura hâte en mautadit de dire adieu à 2020.

En entrevue dans les pages du Échos Vedettes la semaine dernière, Simon Olivier Fecteau, qui sera réalisateur pour une cinquième année consécutive, avait promis un Bye Bye drôle et surtout rassembleur, particulièrement cette année.

Il n'avait alors pas voulu s'avancer pour dévoiler l'identité des acteurs qui feront partie de la distribution. Or, voilà que ce mardi matin, le mystère qui planait est résolu, car Radio-Canada a révélé de qui il s'agissait. Yé!



On retrouvera donc encore une fois les adorés Guylaine Tremblay, Claude Legault ainsi que Mehdi Bousaidan.

Pour ce qui est des nouveaux visages, ce sont nuls autres que Sarah-Jeanne Labrosse et François Bellefeuille qui se joindront à la distribution!

Bonjour, vous!



Avec le talent de la comédienne et de l'humoriste, on ne doute pas que ce sont deux excellents choix et on a bien hâte de voir quelles personnalités publiques ils personnifieront.

D'ailleurs, Sarah-Jeanne nous a déjà offert plusieurs parodies hilarantes:

Le Bye Bye 2020 sera diffusé, évidemment, le 31 décembre prochain. N'oubliez pas de programmer votre enregistreuse pour pouvoir le regarder le lendemain, la face dans les restants de pain-sandwich.



Et finalement, mettez un masque: