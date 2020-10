Les oignons d’une compagnie de Terre-Neuve sont trop sexy selon Facebook

Une compagnie de Saint-Jean de Terre-Neuve a eu une réponse étrange de la part de Facebook alors qu’elle a tenté d'utiliser la plateforme pour vendre des graines d'oignons.

Selon le réseau social, la photo utilisée par The Seed Company by E.W. Gaze avait placé les oignons d’une «façon sexuellement suggestive» et donc allait à l’encontre des termes de la compagnie.

Si c’était une annonce pour vendre des graines d’humains, on aurait compris, mais on confirme que des oignons sont de loin le légume le moins sexuel qui existe.

La publicité bannie était pour des oignons doux de type Walla Walla.

«J’imagine que c’est les forme rondes qui ont été interprétées comme des seins, ou quelque chose ça», a affirmé Jackson McLean, le gérant de la compagnie de graines à la CBC.

Le Gaze Seed Company vend des graines, de la terre et d’autre provisions pour les jardiniers.

Sans vouloir kink-shame qui que ce soit, nous doutons que ce n’est pas un humain qui a vu cette photo et qui s’est dit: «Non! Trop sexy!». Ça doit plutôt être le travail d’un algorithme qui a vu des formes rondes et qui a pensé croche.

Ironiquement, le fait d’avoir été censuré sur Facebook a été la meilleure publicité imaginable pour la petite compagnie.

McLean se dit vraiment amusé par la situation. Il a même réalisé des montages Photoshop de ce qu’il croit que Facebook a vu en analysant sa photo.

De avril à juin 2020, Facebook a retiré 35,7 millions d’images jugées trop explicites pour son site.

Pendant ce temps, la compagnie de graines attend toujours que la décision soit renversée et que quelqu’un réalise qu’il n’y a rien d'inapproprié à un panier d’oignons.

