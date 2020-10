Un immense panneau publicitaire pour Trump doit être démantelé parce qu’il nuit à la circulation automobile

Les automobilistes qui ont emprunté l’autoroute 405 ce matin, à Los Angeles, ont eu droit à une surprise moyennement agréable.

Tout juste au sud du Getty Center, une gigantesque publicité pour le candidat aux élections présidentielles américaines Donald Trump avait fait son apparition dans les collines surplombant la ville., selon ce que rapporte le Daily Mail.

• À lire aussi: Une youtubeuse offre des photos d’elle nue aux électeurs américains qui votent pour Joe Biden



À la manière du fameux panneau HOLLYWOOD, chacune des lettres de cette publicité pour Trump était peinte en blanc et faisait plus de 12 pieds de haut (3,65 mètres).

Le problème, c’est que le nouveau panneau attirait un peu trop l’attention des conducteurs qui passaient par là, ce qui a obligé la California Highway Patrol à intervenir.



Considérant que le panneau était un «danger pour la circulation», les autorités ont ordonné son démantèlement avant qu’il ne cause un accident en raison des véhicules qui ralentissaient soudainement pour prendre des photos.

• À lire aussi: Les gais trollent l’extrême droite sur Twitter et c’est parfait

De plus, puisqu’il est entouré de buissons, on craignait qu’il ne soit à l’origine d’un feu de forêt.



Le terrain sur lequel le panneau a été installé est privé, mais il n’était toujours pas certain, plusieurs heures plus tard, si son propriétaire est responsable de ce geste politique ou si des malfrats se sont introduits par effraction chez lui pour le poser.



Quoi qu’il en soit, en milieu de matinée, il était déjà de l’histoire ancienne.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s