[VIDÉO] Martin Drainville imite parfaitement Sonia Vachon, qui en pleure de rire

Les amateurs de quiz télévisés à l’heure du souper ont vécu un beau moment hier lors de la diffusion du Tricheur, à TVA.



Répondant à une question posée par le Maître Sam Breton, les cinq concurrents de cette semaine (Guylaine Tremblay, Sylvie Potvin, Benoît Brière, Martin Drainville et Sonia Vachon) devaient imiter leur voisin de gauche s’ils voulaient mériter un bonus.

• À lire aussi: Didier Lucien déclenche un fou rire généralisé au Tricheur



Déjà crinquée par la magnifique interprétation de Martin Drainville par Benoît Brière, Sonia Vachon est ensuite passée au niveau «fou rire» quand Drainville a, à son tour, joué le jeu.

La gestuelle de Drainville et son petit rire aigu étaient tout simplement parfaits, ce qui a fait crouler de rire la comédienne.

• À lire aussi: Voyez le plus gros fou rire de l’histoire de Sucré Salé



Les abonnés Facebook du Tricheur ont aussi apprécié le moment, comme le montrent ces quelques commentaires sous la publication de l’extrait hilarant.



Pour ceux qui se le demanderaient, la question était: «Quels sont les prénom et nom de famille sous lesquels est connu le célèbre politicien qu’a épousé la chanteuse et comédienne Chantal Renaud le 26 juin 2004?», et la réponse était bien évidemment Bernard Landry.

L’épisode complet du Tricheur est disponible ici.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s