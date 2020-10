15 choses merveilleuses pour rendre ton bureau à la maison plus intéressant

Avec les nouvelles mesures de confinement et les réunions Zoom qui ne semblent pas être sur le point de disparaître, on commence à se tanner de nos bureaux à la maison.

Ne vous inquiétez pas, le Sac de chips est là pour vous. Nous avons décelé 15 choses à afficher fièrement dans votre décor ou à intégrer dans votre bureau pour rendre le quotidien un peu moins plate.

• À moins que vous soyez cette madame-là: Une juge renvoyée après avoir participé à un ménage à trois dans son bureau

Voici nos idées:

Des pots de fleurs en dents pour faire croire que vous êtes dentiste de géants

Un matelas de souris de votre waifu

Des lumières LED pour changer l’ambiance et avoir l’air d’une ado de 15 ans sur Tik Tok

Des collants de The Office, pour vous faire sentir en bonne compagnie

Un petit bonhomme gonflable pour vous rappeler votre concessionnaire préféré

Un grill à panini pour vos collations d’après-midi

Un mini punching bag, pour quand Sylvain en comptabilité parle encore trop longtemps dans la réunion zoom

Des post-it et des trombones de chats parce que YAY LES CHATS

Un petit chevalier porte-stylo pour le roi / la reine / le membre de la royauté non binaire que vous êtes

Une tasse en toilette... hi hi hi... faut juste pas boire du jus de pomme... hi hi hi

Un stylo pour homme (Juste les hommes! Ça le dit dans le titre!)

Capture d'écran - Amazon.ca

Un toutou pénis, parce qu’il est cuuuuuuuuuuuuuuute!

Un ensemble de papeterie avec une photo de ciel pour oublier que vous êtes pognés en dedans

Un masseur à pied parce que vous le méritez

Un joli porte-crayon

