Mélissa Bédard pose sans chandail pour lancer un message inspirant

Mélissa Bédard a toujours été très vocale et transparente sur les réseaux sociaux, concernant entre autres son anxiété, mais aussi à propos de la diversité corporelle et de l'acceptation de soi.

Cette année, elle a entre autres partagé une photo magnifique en maillot de bain.

Voilà que mercredi après-midi, la chanteuse a décidé de se tourner à nouveau vers son compte Instagram pour y publier une photo où elle pose de dos, en sous-vêtements, seins nus.



Pour accompagner le cliché, elle a écrit un message des plus importants et inspirants à propos de son corps, et comment le monde dans lequel nous vivons est superficiel.

Elle lève son chapeau à d'autres personnalités publiques féminines rondes qui l'inspirent, comme Renée Wilkin et Guylaine Guay, en plus d'inviter d'autres femmes à faire de même et à partager des photos d'elles sur les réseaux sociaux.

Voici son message en entier:



«Je suis grosse et je m’aime. Chaque bourrelet de mon corps raconte une histoire. Certains sont arrivés à cause d’une perte de poids, d’autres avec les grossesses. Une chose est certaine [c'est] que chaque étape qui m’ont amenée à être celle que je suis, je ne les échangerais pas. Nous vivons dans un monde superficiel où le corps de la femme devrait être découpé, retouché ou modelé selon un certain "standard" pour plaire. Dans mon monde à moi je préfère des corps différents, voir au-delà du physique, être capable de défaire une carapace pour voir à l’intérieur ce qui s’y trouve vraiment. Si tu prends le temps d’écrire des commentaires désobligeants sur le physique [et] que tu ressens le besoin de rabaisser quelqu’un pour te remonter... pos[e]-toi des questions! Peut-être n’es-tu toi-même pas bien dans ta carapace. Les filles, une vie c’est court profitez de la vie; mordez dans une pomme ou dans du chocolat je m’en fous mais l’important.....mordez dans la vie! Merci pour l’inspiration [...].»



On salue Mélissa pour son magnifique message.



