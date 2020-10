Poncho le chien prédit le prochain chef du Parti québécois

Tout le monde a des analyses et des sondages pour tenter de prédire le prochain chef du Parti québécois (PQ), mais nous, à la Zone AssNat, on a beaucoup plus de flair.

En fait, on a un chien... un chien très politisé. La preuve? Il a une cravate.

Quatre bols étaient placés devant les photos des candidats à la direction du PQ. Ils contenaient le même nombre de croquettes. Le premier bol dans lequel Poncho mangeait déterminait ainsi sa prédiction.

Poncho a donc fait son choix parmi Guy Nantel, Sylvain Gaudreault, Paul Saint-Pierre Plamondon et Frédéric Bastien.

Le Parti québécois dévoilera, vendredi soir, qui sera son prochain chef.

Ah oui! Poncho prédit que ce sera....

La réponse se trouve dans la vidéo ci-dessous.

