Sans Pression est bouleversé par le sort réservé à Joyce Echaquan

Le vétéran rappeur SP, ému par le décès de Joyce Echaquan, a assisté aux funérailles de la femme atikamekw récemment décédée dans des conditions horribles au Centre hospitalier de Lanaudière.

Dans une publication Facebook où il apparaît sur une photo accompagné par une des filles de la victime, le MC qui a donné ses lettres de noblesse au rap québécois a lancé une flèche au Premier ministre Legault et a raconté son récent passage à Manawan.

«François Legault dit s’y donc a elle qu’il y a pas racisme systématique» [SIC], a écrit Sans Pression avant de témoigner de ce qu’il a vécu aux funérailles de Joyce Manawan.

«J’ai passé 2 jours à Manawan. J’ai assisté au deuil , des cérémonies spirituelles, l’enterrement et j’ai même enterré Joyce Echaquan. Mon combat est vrai. J’ai pleuré quand il est venu temps de partir tellement je me sentais chez nous. #justicepourjoyce», ajoute l’artiste derrière le classique 514-50 dans mon réseau.



Il conclut en disant que son prochain album sera «dédié aux femmes autochtones disparues et assassinées» et signe la publication sous le nom de Black Geronimo.



Dans une nouvelle publication mise en ligne ce jeudi après-midi, SP annonce aussi qu’il fera paraître, dans les prochains jours, une nouvelle chanson intitulée «Révoltés» qui dénonce avec virulence les injustices subies par les peuples autochtones.



La chanson, que nous n’avons pas pu entendre pour le moment, promet d’exprimer «son indignation face à un système de société qui maltraite impunément une partie de sa population ; face à cette ignorance, cet aveuglement qui nourrit la peur, l’ignorance, le mépris, le rejet, et qui conduit à des débordements tels que ceux dont Joyce a été l’une des victimes parmi tant d’autres.»

Dans ce nouveau message Facebook, Sans Pression, dont l’image de profil Facebook est maintenant la photo de Joyce Echaquan, écrit également: «Je déclare que JOYCE ECHAQUAN est le nouveau visage représentatif de toutes les injustices subies par les peuples autochtones du Québec.

Tout le monde debout pour Joyce Echaquan, Manawan et les PREMIÈRES NATIONS. Let's go !!»



Il n’y a pas de doute, SP est inspiré! Et quand il est révolté, il est à son meilleur.

Sa nouvelle pièce «Révoltés» pourrait être entendue dès le 13 octobre à la radio, et sera disponible le 23 octobre sur les plateformes numériques.

La date de sortie de son album «Black Geronimo» n’a pas été annoncée.

