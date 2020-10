Cette maison de Shawinigan est un voyage dans le temps dans les années 70

Avis aux amoureux du vintage, cette propriété à vendre à Shawinigan pour 169 000$ est tout simplement exceptionnelle.

La maison habitée par une seule et unique famille depuis 1962 propose un décor original qui vous donnera l’impression de faire un voyage dans le temps.

La propriété possède un total de quatre chambres, une salle de bain et de deux salles d’eau.

Le sous-sol de 6 pieds est sans aucun doute l’une des pièces clés de la propriété.

On y retrouve un espace où faire des partys de famille arrosés, jouer au ping-pong et siroter un bon rhum and coke assis au bar.

Pas de doute, cette propriété pourrait facilement servir de plateau de tournage pour un film dont l'histoire se déroule dans les années 70.

Pour voir la fiche de cette maison à vendre, c'est ICI.

