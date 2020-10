Eugenie Bouchard serait en couple avec ce joueur de football

La 168e meilleure joueuse de tennis au monde aurait entamé une relation amoureuse avec le 2e meilleur quart-arrière des Steelers de Pittsburgh.

Selon ce que rapporte TMZ Sports, la romance entre Eugenie Bouchard et Mason Rudolph aurait commencé récemment et les choses seraient devenues sérieuses assez vite.



D’ailleurs, la belle Eugenie était de passage dans la ville de Mario Lemieux cette semaine. Elle y a notamment bu une étrange boisson blanche dans un restaurant fancy, comme en témoigne son Instagram.



La photo ci-dessus a été «aimée» par son nouveau pote Mason qui, pour être franc, est pas mal beau lui aussi.

On souhaite beaucoup de bonheur aux deux tourtereaux et on est bien contents qu’Eugenie ait trouvé un petit ami pour affronter cette deuxième vague de COVID-19, parce qu’on se souvient, pendant la première, elle commençait à trouver le temps long.

