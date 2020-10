Des gens font un pied de nez à Hillary Clinton en votant pour elle en 2020

Il y a de fortes chances que vous vous souveniez bien des résultats de l’élection de 2016.

Contre toute attente, malgré le fait qu’elle ait remporté le vote populaire, la candidate démocrate Hillary Rodham Clinton s’était inclinée face au républicain Donald J. Trump.

À la suite de cette défaite dévastatrice, l’establishment libéral américain a vraiment cherché à trouver un responsable pour cette catastrophe. Bernie Sanders? James Comey? Les animateurs du balado Chapo Trap House? La Pennsylvanie?

Finalement, plusieurs ont été pointés du doigt, mais on a décidé de jeter le blâme sur ceux et celles qui ne se reconnaissaient pas dans la plateforme démocrate et qui ont décidé d’opter pour un troisième parti.

En 2020, en partie pour faire leur mea culpa et en partie pour s’éviter le blâme dans l’éventualité d’un deuxième mandat pour Trump, plusieurs jeunes de gauche ont décidé de se reprendre.

En votant pour Hillary Clinton.

Le vote par anticipation a déjà débuté en préparation de l'élection présidentielle et, contrairement au Canada, aux États-Unis, sur les bulletins de vote, il existe un espace ou les électeurs peuvent entrer à la main le candidat ou la candidate de leur choix.

(Au cas où vous ne l’auriez pas compris, écrire le nom de Clinton sur le bulletin de vote est un geste de contestation ironique. Personne ne croit qu’elle va gagner.)

Nous ne connaissons pas encore l’ampleur du mouvement #imwithher 2.0, mais quelques taquins ont publié des photos de leur bulletin de vote sur Twitter.

Nous souhaitons bonne chance à tous les candidats et nous souhaitons surtout bonne chance à l’âme de la nation américaine.

