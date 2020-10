Martin Matte a de la misère à assembler un meuble IKEA et ça fait très Les Beaux Malaises

Question de faire rire ses abonnés un peu, Martin Matte a publié une vidéo de lui en train d'assembler un meuble, qui ne va pas sans rappeler, évidemment, Les Beaux Malaises, où son personnage n'était pas, pour le dire poliment, le plus manuel!

Lundi après-midi, par une belle journée de congé de l'Action de grâce, Martin Matte a partagé une vidéo sur sa page Facebook pour faire rigoler les 700 000 personnes qui le suivent, mais aussi, dans toute sa modestie, pour inspirer les gens un peu moins manuels qui pourraient «profiter de son expertise».



Évidemment, vous vous en doutez probablement, l'assemblage, qui se veut très simple, ne se déroule pas aussi facilement que l'humoriste l'aurait souhaité. Il avoue d'ailleurs qu'il a d'abord tenté à quelques reprises avant de commencer l'enregistrement.



«Faut pas se fâcher. Y'en a qui pourrait le cr***er au bout de leurs bras, mais c'est pas ça qu'on fait», lance-t-il en criant, avant de rire jaune.

À plusieurs moments dans la vidéo, on sent que la ligne est mince entre Martin Matte, le personnage, et Martin Matte l’humain, ce qui rend le tout encore plus comique!





De peine et de misère, après d'innombrables tentatives, le comique parvient enfin à ses fins et nous montre fièrement le résultat, avant d'ajouter: «C'est incroyable comment elle a failli revoler dans le mur!»





N'oublions pas toutefois qu'il ne s'agit que de la deuxième étape de l'assemblage... on espère que la suite a été moins compliquée!

En à peine une heure, la vidéo a cumulé plus de 60 000 visionnements et des milliers de commentaires de la part d'abonnés qui ont adoré leur moment!



On vous invite à regarder le tout en entier, juste ici:





