Voici les 50 raisons de ne pas voter pour Trump selon les Simpson

2020 n’a pas été une année facile.

Mais malgré le fait que tout va mal en ce moment (ce n’est pas une exagération, littéralement tout va mal), une magnifique tradition annuelle reste.

L’épisode d'Halloween de The Simpsons.

Treehouse of Horror XXXI sera diffusé dimanche prochain et parodiera Toy Story, Spider-Man: Into the Spider-Verse, ainsi que la série Netflix Russian Doll.

L’épisode débute avec un sketch dans lequel Homer se rend aux urnes pour voter pour le prochain président américain.

Oui oui, le même Homer qui avait déjà affirmé que voter c’était «un peu tapette sur les bords». Les temps changent.

Dans un classique moment Homer, il ne sait pas pour qui voter, et une Lisa portant un masque médical doit le remettre sur le droit chemin. C’est alors que défile sous ses yeux une liste de 50 raisons pour lesquelles un autre quatre ans de Trump serait la chose la plus terrifiante possible.

Voici la liste des raisons énumérées:

«Il a rendu légal de tuer des ours en hibernation

Il a mis des enfants dans des cages

Il a traité les Mexicains de violeurs

Il s’est moqué d’un journaliste handicapé

Il ne paraît pas bien dans ses habits de tennis

Sa femme ne veut pas lui tenir la main

Il a traité les pays du tiers monde de «pays de merde»

Il a appellé Tim Cook «Tim Apple»

Il a dit que les Juifs qui votent démocrate son déloyaux

Il a montré des documents confidentiels à son restaurant

Il a dit que les suprémacistes blancs sont des bonnes personnes

Il a fuité de l’information confidentielle à un diplomate russe

Il a demandé au président ukrainien d’enquêter sur les Biden

Il a demandé à la Chine d’enquêter sur les Biden

Il est entré dans les vestiaires du concours Miss Teen USA

Il a demandé au président australien d’aider Barr dans son enquête sur Mueller

Il a dit qu’il ramassait les femmes par la vulve

Il a menti à propos de la taille de la foule à son assermentation

Il a refusé de livrer ses déclarations d'impôt

Il a coupé le financement au E.P.A.

Il a confisqué et détruit les notes de son interprète après une rencontre avec Poutine

Il a tweeté une photo d’un site de missiles iranien

Il a dit que Baltimore était «un dégât dégueulasse infesté de rats»

Il a décrit Meryl Streep comme étant «surestimée»

Il a fuité de l’information confidentielle concernant l’attentat terroriste de Manchester

Il a refusé de se rendre au gala des journalistes de la Maison Blanche

Il a dit que Megyn Kelly avait du sang qui sortait de son ...

Il a qualifié Carly Fiorina de «face de cheval»

Il a ruiné le impeachment

Il a amené sa fille au sommet du G7

Il a corrompu le congrès

Il a nommé et a refusé de congédier Betsy DeVos

Il a nommé Jared responsable du Moyen Orient

Il a donné du McDo à l’équipe de football de Clemson

Il a détruit la démocratie

Il a perdu Hong Kong

Il a menacé Marie Yovanovitch

Il a sorti les États-Unis des accords climatiques

Il a permis des primes sur les têtes des soldats

Il a envahi Portland

Il a retiré les États-Unis de l’OMS

Il s’est vanté de savoir quel jour on était

Il a commué des peines

Il a parlé de boire de l’eau de Javel

«Personne, femme, homme, camera, TV»

Il a détruit la poste

Il a payé 750 dollars d'impôts

Il veut un troisième mandat

Il veut être sur le Mont Rushmore

Et nous n’avons même pas dit la pire chose qu’il a fait»

Fin de la liste.

Ceci n’est pas la première fois que Les Simpson tirent la pipe du président. Ils ne sont visiblement pas fans.

