Cardi B publie accidentellement une photo de ses seins nus sur Instagram

Après des célébrations plutôt festives, la rappeuse Cardi B a malencontreusement publié sur Instagram où elle apparaît nu-boules.

Célébrant récemment son 28e anniversaire de naissance, la star a sans doute commis quelques excès qui ont peut-être altéré son jugement.

C’est ce qui permet d’expliquer pourquoi, ce mardi, elle a téléversé par inadvertance un «selfie» où elle dévoile sa poitrine à ses 77 millions de fidèles abonnés.





Réalisant rapidement sa maladresse, elle a aussitôt effacé la story où figurait la photo désormais controversée, mais le mal était fait.



L’Internet l’avait vue.

La chanteuse de W.A.P. a par la suite publié un message audio sur Twitter où elle revient sur l’incident.



«Je vais me faire à déjeuner et je vais aller faire le party. Je ne vais pas y penser... Non pas du tout. C’est ça qui est ça. Ce sont des choses qui arrivent...», y dit Cardi B, à propos de sa photo échappée sur le web.

Avec cette gaffe, Cardi B rejoint la (de plus en plus longue) liste de personnes célèbres qui ont accidentellement publié des photos intimes d’elles-mêmes sur Instagram.

Cette liste comprend, entre autres, Chris Evans, Andy Murray et Marc Jacobs.



En guise de consolation, Cardi B peut se réjouir du beau cadeau qu’elle a reçu de la part de celui qui sera bientôt son ex-mari, le rappeur Offset, de Migos: un camion Rolls Royce de 300 000$ dans lequel le nom de leur fille Kulture est brodé sur les sièges.

